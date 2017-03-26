Украина назвала условие участия России в "Евровидении"

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Украинские власти заявили о готовности принять представителя от России на конкурсе "Евровидение-2017" в том случае, если Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, цитируют его РИА Новости.

При этом вице-премьер отметил, что Киев надеется, что Москва примет такие условия. Саму ситуацию вокруг конкурса Вячеслав Кириленко охарактеризовал как провокация со стороны России.

"Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — заявил украинский политик.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" с песней "Flame Is Burning", но ей запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму.