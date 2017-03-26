up

26.03.2017 воскресенье

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Украина назвала условие участия России в "Евровидении"

13:01 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
static.1tv.ru

Украинские власти заявили о готовности принять представителя от России на конкурсе "Евровидение-2017" в том случае, если Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, цитируют его РИА Новости.

При этом вице-премьер отметил, что Киев надеется, что Москва примет такие условия. Саму ситуацию вокруг конкурса Вячеслав Кириленко охарактеризовал как провокация со стороны России.

"Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — заявил украинский политик. 

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" с песней "Flame Is Burning", но ей запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму.

Теги: Украина , Евровидение

Последние новости

13:33 Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС
13:01 Украина назвала условие участия России в "Евровидении"
12:24 Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени
11:54 Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования
11:33 "Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции
11:03 В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий
10:19 Тюменская студентка - один из лучших кондитеров мира Фото
09:54 В Тюмени появится новый завод по выращиванию рыбы
09:12 Россия и Кувейт намерены сотрудничать в нефтегазовой отрасли и энергетике
08:23 Тюменцев просят собрать пластиковые крышки
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область станет более благоустроенной и комфортной для проживания

Владимир Якушев принял участие в заседании Генпрокуратуры в Екатеринбурге

Владимир Якушев: сохранение самобытности коренных народов Севера всегда будет в приоритете

Политика

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Иван Квитка: для свободного и справедливого общества коррупция – враг номер один

Экономика

Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени

Россия и Кувейт намерены сотрудничать в нефтегазовой отрасли и энергетике

В Тюменской области начался выпуск защитного средства от граффити

Общество

Украина назвала условие участия России в "Евровидении"

"Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции

В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий

Спорт

Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования

Евгений Гараничев и Ирина Услугина стали бронзовыми призерами спринта

Чемпионат России стартует в Увате

Происшествия

Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС

Адвоката из Тюмени обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Тюмени грабители пытались спрятаться от преследования на базе ОМОНа
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+