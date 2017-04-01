На территории "ЗапСибНефтехима" могли бы разместиться 87 пирамид Хеопса

фото Тобольской промплощадки

87 пирамид Хеопса могли бы разместиться на территории строящегося нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Такие данные приводит пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа. Строительство одной пирамиды, как утверждают историки, продолжалось 20 лет.

Компания "СИБУР" получила разрешение на строительство "ЗапСибНефтехима" в начале 2014 года. В феврале этого же года забили первую сваю. С тех пор проделан колоссальный объем. Ожидается, что в 2019 году строительно-монтажные работы завершатся, будет достигнута механическая готовность к запуску производства. Пуск комплекса назначен на 2020 год.

В феврале 2017 года в работах на площадке было задействовано около 12 тыс. строителей из 100 компаний со всей России.

Численность операционного блока 198 человек. За время работы они провели 83 инспекции более 100 единиц оборудования на заводах-изготовителях в России: Екатеринбург, Сухой Лог, Верхняя Салда, Тамбов, Санкт-Петербург, Москва, а также на производствах за рубежом. Помимо этого в обязанности оперблока входит испытание шаровых резервуаров и контроль качества строительно-монтажных работ.

С начала строительства на площадке погружено 113,1 тыс. свай (100% от общего количества по проекту), установлено 243,1 тыс. куб. м фундаментов (80%), залито 52,5 тыс. куб. м бетона выше нуля (47%), уложено 273,5 км подземных трубопроводов (74%), уложено 225 тыс. диаметр-дюймов надземных трубопроводов (6%), смонтировано 33,2 тыс. тонн металлоконструкций (24%).

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

фото Тобольской промплощадки

Борис Олейник