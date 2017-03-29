Песни народов России исполнят хоровые коллективы на сцене тюменской филармонии

katalognt.ru

В цикле концертов "Танцуй и пой, моя страна" в Тюменской филармонии представят творчество коллективов, сохраняющих песенные и танцевальные традиции народов России.

"Если просмотреть абонементы, в этом году у нас будет представлена народная вокальная музыка. Ждем знаменитые хоровые коллективы России", - сообщил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Так, Оренбургский государственный академический русский хор приедет в Тюмень с программой "Край Оренбургский, край казачий" 30 сентября.

Выступит с программой "Сибирская вольница" государственный академический Сибирский русский народный хор. Гастроли запланированы на 5 октября.

12 марта 2018 года с концертом "Эх, Самара-городок" приедут артисты Государственного русского народного волжского хора им. Петра Милославова.

Необычным гостем для областной столицы станет государственный академический ансамбль танца "Алан" из Северной Осетии-Алания. Артисты выступят с программой "Осетинская мелодия" 10 апреля 2018 года.

Ирина Ромашкина