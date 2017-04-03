Турция вернулась в расписание Рощино

tjm.aero

Более 15 международных и внутренних рейсов туристических направлений будет доступно пассажирам Рощино летом 2017 года.

Вместе с переходом на летнее расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября, возобновились маршруты в Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Самару, Казань.

Чаще будут летать самолеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Надым, Нижневартовск. Также пассажирам доступны прямые перелеты по региональным маршрутам в Пермь и Омск. Улететь в Талакан и Красноярск можно транзитом через Новосибирск.

Из новых направлений открываются рейсы в Усинск и Стрежевой. Они, как и рейсы в Томск и Уфу, софинансируются правительством Тюменской области. Тем, кто летит в Салехард и Новосибирск на новом типе воздушного судна "Embraer 17", понравится новое расписание с возможностью комфортной пересадки в аэропорту Новосибирска в Мирный, Норильск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, а также на международные рейсы в Бангкок, Гонконг, Пекин и Сеул.

Регулярно весной и летом будет обслуживать Рощино рейсы в Баку, Худжанд, Ташкент и рейсы по популярным чартерным направлениям в Анталию, Бургас, Тунис, Ларнаку, Пхукет. Предложат новые зарубежные маршруты и иностранные перевозчики: AtlasGlobal - в Стамбул и Анталию, Ellinair - в Салоники.

Напомним, международный аэропорт Рощино — крупнейший аэропорт Тюменской области. После реконструкции площадь терминалов превысила 25 тыс. кв. м, пассажиропоток вырос до 1,5 млн человек за 2016 год, сообщает пресс-служба аэровокзала.