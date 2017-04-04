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Тюменский артист удостоен государственной стипендии

10:16 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
kto72.ru

Стипендию правительства России для молодых деятелей культуры и искусства будет получать артист Тюменского филармонического оркестра, лауреат международных конкурсов Данила Янковский (кларнет).

Его имя - в списке утвержденных решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации.

Молодой человек начал заниматься музыкой с 7 лет. В 10 лет его приняли в специализированную среднюю музыкальную школу в класс заслуженного артиста России В. Я. Янковского.

В 2001 году поступил в Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. В 2004 году поступил в высшую школу музыки г. Любек (Германия, класс профессоров Sabine Meyer и Reiner Wehle).

Дважды принимал участие в международном проекте "Кларнетовые ночи" (г. Любек). Сотрудничал с такими музыкантами, как Сабина Майер, Райнер Вейле, Вольвганг Майер, Поль Майер, Себастьян Манц.

С 2015 года – артист Тюменского филармонического оркестра. В 2016 году выступил художественным руководителем камерного ансамбля Per aspera ad Astra, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Теги: Тюменский симфонический оркестр , Тюменская филармония

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