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Танцы и олимпиада здоровья для горожан в начале недели

08:49 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДНК "Строитель"

Принять участие в патриотическом конкурсе, потанцевать и посетить тематические встречи в городских библиотеках можно 10 и 11 апреля.

10 апреля в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) стартует конкурс "Улицы Победы". Он поможет узнать историю города, историю улиц, названных в честь земляков-героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Подробности по телефону 45-93-44.

Танцевальный вечер начнется в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179).

11 апреля на познавательном часе в детской библиотеке №5 (ул. К. Маркса, 108), посвященном Дню космонавтики, ребята узнают, по какому принципу ракета летит в космос, какая ступень добирается до космоса, что такое невесомость, что и как едят космонавты, как они спят, как отдыхают. Начало в 10 часов.

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В школе №13 (ул. Игримская, 30) ребята посмотрят сюжеты о фашистских концлагерях. После программы старшеклассники примут участие в тематической беседе. Начало в 12 часов.

В 12 часов 11 апреля на уличной площадке школы №94 (пр. Солнечный, 24) начнется открытие "Олимпиады здоровья".

11 апреля для ребят среднего и старшего школьного возраста в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 12 часов начнется исторический час, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В 12 часов абонемент "Малыш" Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48/2) приглашает младших школьников на час книги "И вечная природы красота", посвященный 115-летию со дня рождения Константина Паустовского.

В библиотеке №6 (ул. Одесская, 39/1) 11 апреля ребятам расскажут о книгах и периодике, содержащих полезную информацию о строении и жизнедеятельности организма человека в различные возрастные периоды, о том, насколько важно укреплять здоровье с ранних лет. Начало в 13 часов.

Программа "Лабиринт профессий" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) начнется в 13 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: танцы , ДК Водник , ЗОЖ , День космонавтики , профориентация , ДК Строитель , концлагерь , библиотеки

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