Курение обошлось тюменцам в полмиллиона рублей

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Более 570 тыс. рублей заплатили тюменцы за курение в неположенных местах за 2016 год и первые 3 месяца 2017 года.

Напомним, в соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. 500 рублей, за курение на детских площадках — в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, согласно статье 6.25 КоАП РФ за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения установлен административный штраф для должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для юридических лиц - от 30 до 60 тыс. рублей.

За 2016 год на исполнении в управлении федеральной службы судебных приставов по Тюменской области находилось 2 тыс. 167 исполнительных производств о взыскании штрафов согласно ч. 1 ст. 6.24 КоАП и 3 исполнительных производства о взыскании штрафов ч. 1 ст. 6.25 КоАП. В 1 квартале 2017 года на исполнении находится 1 тыс. 111 исполнительных производств о взыскании штрафов КоАП ч. 1 ст. 6.24. За пристрастие к пагубной привычке жителям областной столицы пришлось заплатить в общей сложности 574 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Правительство РФ особенно плотно взялось за решение вопроса о запрете курения в общественных местах в последние годы. Такие меры введены не только как способ борьбы с курением, но и как забота о состоянии здоровья некурящих граждан в общественных местах, с правами которых курильщики также должны считаться. Причиной такому контролю со стороны государства послужила статистика. Согласно последним данным, ежегодно около полумиллиона российских граждан уходят из жизни из-за болезней, вызванных активным либо пассивным курением.