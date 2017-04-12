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На трассе Тюмень - Омск грузовик насмерть сбил пешехода

11:43 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Четыре человека получили травмы в четырех дорожных авариях в Тюменcкой области 11 апреля.

Рано утром 12 апреля на 153 км трассы Тюмень – Омск в Омутинском районе грузовой МАЗ сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и вышел из-за проехавшей машины неожиданно для водителя грузовика. 32-летний житель Амурской области от полученных травм скончался. Водитель грузовика из Пермского края привлечен к ответственности за отсутствие путевой документации и тахографа.

Днем на ул. Западносибирской, 4 в Тюмени автомобиль "Тойота Калдина", двигаясь задним ходом, сбил 66-летнюю женщину. У пострадавшей перелом локтя.

Вечером на ул. Шишкова, 54 в Тюмени "Мазда" сбила 11-летнюю девочку. Дети играли во дворе, девочка выбежала из-за припаркованного автомобиля. Она получила черепно-мозговую травму и ушиб лица.

Ночью на перекрестке ул. Республики и Семакова "Лада" сбила пешехода. 19-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. 25-летний пешеход получил черепно-мозговую травму, переломы плеча и голени.

Вечером в Тобольске в мкр. Менделеева "Лада" сбила 30-летнего пешехода. 20-летний водитель превысил безопасную скорость. Пешеход получил сотрясение мозга и растяжение шеи, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: Омутинский район , Тюмень - Омск , Тобольск , пешеходы , дорожная авария

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