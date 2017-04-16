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Христиане отмечают Пасху

13:29 16 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
zavodoukovsk.ru

Христиане отмечают праздник Пасхи - дня победы Христа над грехом и смертью.

Дата Пасхи для каждого года вычисляется отдельно по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно, и только со II века праздник стал ежегодным.

В этом году Пасху отмечает одновременно весь христианский мир. Совпадение пасхалии (системы расчета даты Пасхи) у разных христианских конфессий происходит раз в несколько лет. Предыдущее такое совпадение пришлось на 2014 год, а в следующий раз восточные и западные христиане отметят Пасху вместе в 2025 году.

Различие в пасхалиях основано на разнице в вычислении дня весеннего равноденствия в юлианском и григорианском календарях, по которым соответственно живет большая часть восточных и западные христиане, а также на отказе католиков от правила несовпадения христианской Пасхи с еврейской.

По данным соцопросов, Пасху так или иначе собирается отмечать подавляющее большинство россиян.

Главное пасхальное богослужение в эту ночь, по традиции, прошло в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает Интерфакс.

Теги: Пасха

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