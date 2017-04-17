Александр Ремезков – лидер по доходам среди депутатов Госдумы, избранных в Уральском федеральном округе

фото ИА "Тюменская линия"

125 млн 579 тыс. 273 рубля составил годовой доход депутата Александра Ремезкова, избравшегося по региональной группе №31 (Курганская область, Тюменская область). Его декларация размещена на официальном сайте Госдумы.

Депутату-справедливоросу принадлежат два земельных участка для сельскохозяйственного использования 6 тыс. 705 кв. м и 1 млн 131 тыс. 281 кв. м, также он арендует еще один участок 10 тыс. 900 кв. м. Собственного жилья у него нет, однако в безвозмездном пользовании жилой дом 3 тыс. 215 кв. м и квартира, предоставленная на срок полномочий, площадью 176,9 кв. м.

У депутата двое детей, собственных доходов у них нет, недвижимости тоже. Автомобилей у народного избранника нет, но зарегистрирована собственность на мотоцикл BMW F650GS, катер Bayliner, прицеп Boat Trailer Karavan.