На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

rosneft.ru

Первый миллион тонн нефти добыл "РН-Уватнефтегаз" с начала промышленной эксплуатации Протозановского месторождения в 2015 году. Здесь 21 скважина обеспечивает суммарную среднесуточную добычу более 3,4 тыс. тонн нефти.

Протозановское нефтяное месторождение, расположено в 200 км к востоку от Увата в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка. Оно является центром освоения средних и мелких месторождений-спутников, которые будут последовательно вводится в эксплуатацию. На базе Протозановского хаба новые месторождения готовятся к разработке.

Для обеспечения надежным энергоснабжением фонда добывающих скважин и объектов инфраструктуры динамично развивающегося месторождения, в конце 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь газопоршневой электростанции (ГПЭС) мощностью 8 МВт, в качестве топлива использующая попутный нефтяной газ. ГПЭС станет основным источником электроэнергии для месторождений Протозановского хаба до его подключения к внешней линии электропередач, сообщает пресс-служба Роснефти.