up

18.04.2017 вторник

EUR 59.8393

USD 56.2505

В Тюмени 9..11 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

13:54 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
rosneft.ru

Первый миллион тонн нефти добыл "РН-Уватнефтегаз" с начала промышленной эксплуатации Протозановского месторождения в 2015 году. Здесь 21 скважина обеспечивает суммарную среднесуточную добычу более 3,4 тыс. тонн нефти.

Протозановское нефтяное месторождение, расположено в 200 км к востоку от Увата в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка. Оно является центром освоения средних и мелких месторождений-спутников, которые будут последовательно вводится в эксплуатацию. На базе Протозановского хаба новые месторождения готовятся к разработке. 

Для обеспечения надежным энергоснабжением фонда добывающих скважин и объектов инфраструктуры динамично развивающегося месторождения, в конце 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь газопоршневой электростанции (ГПЭС) мощностью 8 МВт, в качестве топлива использующая попутный нефтяной газ. ГПЭС станет основным источником электроэнергии для месторождений Протозановского хаба до его подключения к внешней линии электропередач, сообщает пресс-служба Роснефти.

Теги: Роснефть , добыча нефти , Уватский проект

Последние новости

16:16 Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца Фото
16:05 В Ханты-Мансийске пройдет парад судов
15:54 В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару
15:43 Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО
15:32 Школьницы из Ханты-Мансийска вышли в финал фестиваля "Леонардо"
15:21 Областная физико-математическая школа набирает учеников
15:10 В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей
15:00 Тюмень - город-флагман "Студенческой весны" Фото
14:49 В Тобольске растет туристический поток
14:38 Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал успехов и новых открытий участникам конкурса "Педагог года"

Губернатор: проектная документация для строительства школы и поликлиники в Тобольске нуждается в проработке

Посевные площади в Тюменской области увеличатся

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

Общество

Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца

В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару

Спорт

В Тюмени отберут спортсменов в сборную по прыжкам на батуте

Сибирские футболисты пропустили "Мотор"

Возле тюменской школы счет шел на секунды

Происшествия

Тюменец без разрешения спилил тринадцать сосен

На дороге под Тюменью водитель не заметил женщину в темноте

Три года проведет в колонии-поселении виновник смертельной аварии
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+