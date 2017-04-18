up

18.04.2017 вторник

EUR 59.8393

USD 56.2505

В Тюмени 9..11 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

14:27 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

42 сделки на поставку стройматериалов для объектов общезаводского хозяйства, установки по производству полиэтилена, а также для логистических площадок хранения материалов и оборудования заключил "ЗапСибНефтехим" в марте.

В качестве поставщиков выступили контрагенты из Перми, Тулы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Челябинска, Краснокамска и Георгиевска, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Девять договоров на поставку строительных материалов заключены с тюменскими предприятиями, включая ООО "МК Ангар", ООО "КАТ ЛТД", ООО "Некст Инжиниринг", ООО "Неотех", ООО "ТЭК", ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ", ООО "Ритейлгрупп". Поставки включают в себя опоры для трубопроводов и трубную продукцию, электро- и светотехнические изделия и другое оборудование для электроснабжения.

На втором месте в рейтинге по количеству заключенных в марте договоров – сделки с 8 московскими предприятиями, включая ООО "Грузоподъем", ЗАО "ОВЛ-Энерго", ЗАО "Полимерпром", ООО НПП "Спецкабель" и другие. Поставщики обеспечат площадку комплекса строительной техникой, кабельно-проводниковой продукцией и элементами трубопроводов.

Стальные детали трубопровода также поставит на площадку екатеринбургское предприятие ООО "ТК Афина". Уральские фирмы ООО "НЛК Автострада" и АО "СПК" заключили договор на поставку щебня и  металлопроката.

Теги: импортозамещение , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

Последние новости

16:16 Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца Фото
16:05 В Ханты-Мансийске пройдет парад судов
15:54 В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару
15:43 Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО
15:32 Школьницы из Ханты-Мансийска вышли в финал фестиваля "Леонардо"
15:21 Областная физико-математическая школа набирает учеников
15:10 В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей
15:00 Тюмень - город-флагман "Студенческой весны" Фото
14:49 В Тобольске растет туристический поток
14:38 Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал успехов и новых открытий участникам конкурса "Педагог года"

Губернатор: проектная документация для строительства школы и поликлиники в Тобольске нуждается в проработке

Посевные площади в Тюменской области увеличатся

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

Общество

Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца

В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару

Спорт

В Тюмени отберут спортсменов в сборную по прыжкам на батуте

Сибирские футболисты пропустили "Мотор"

Возле тюменской школы счет шел на секунды

Происшествия

Тюменец без разрешения спилил тринадцать сосен

На дороге под Тюменью водитель не заметил женщину в темноте

Три года проведет в колонии-поселении виновник смертельной аварии
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+