ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

фото Тобольской промплощадки

42 сделки на поставку стройматериалов для объектов общезаводского хозяйства, установки по производству полиэтилена, а также для логистических площадок хранения материалов и оборудования заключил "ЗапСибНефтехим" в марте.

В качестве поставщиков выступили контрагенты из Перми, Тулы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Челябинска, Краснокамска и Георгиевска, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Девять договоров на поставку строительных материалов заключены с тюменскими предприятиями, включая ООО "МК Ангар", ООО "КАТ ЛТД", ООО "Некст Инжиниринг", ООО "Неотех", ООО "ТЭК", ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ", ООО "Ритейлгрупп". Поставки включают в себя опоры для трубопроводов и трубную продукцию, электро- и светотехнические изделия и другое оборудование для электроснабжения.

На втором месте в рейтинге по количеству заключенных в марте договоров – сделки с 8 московскими предприятиями, включая ООО "Грузоподъем", ЗАО "ОВЛ-Энерго", ЗАО "Полимерпром", ООО НПП "Спецкабель" и другие. Поставщики обеспечат площадку комплекса строительной техникой, кабельно-проводниковой продукцией и элементами трубопроводов.

Стальные детали трубопровода также поставит на площадку екатеринбургское предприятие ООО "ТК Афина". Уральские фирмы ООО "НЛК Автострада" и АО "СПК" заключили договор на поставку щебня и металлопроката.