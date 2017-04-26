Делегация из Тюмени посетила Еланский гарнизон

Фото ИА "Тюменская линия"

С порядком несения службы в Еланском 473 окружном учебном центре и солдатским бытом познакомились представители делегации Тюменской области, которая посетила воинскую часть 31612 в Свердловской области.

Сотрудники Тюменского областного военкомата, регионального центра "Аванпост", родители, журналисты и коллектив самодеятельности прибыли в военный городок неспроста - в учебном центре специальности механика-водителя, наводчика-оператора танка и командира боевой машины осваивают около 200 тюменцев.

Делегацию региона провели по учебным корпусам и казармам, показали парк боевых машин, учебные тренажеры, предназначенные для огневой подготовки военнослужащих без использования патронов, накормили солдатским обедом и свозили на полигон, где продемонстрировали учебные танковые стрельбы на Т-72, легендарных боевых машинах, которые производит "Уралвагонзавод".

После насыщенного дня для солдат выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Начальник отдела призыва областного военного комиссариата полковник Виктор Осипов рассказал, что задачей поездки, приуроченной к акции "Служат наши земляки", были общение с командованием и обратная связь от тюменцев, которые служат в Елани.

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Дарья Казакова