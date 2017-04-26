IT-сборную Тюменской области в финале WorldSkills будет представлять Михаил Гомзяк и Алена Кувшинова

www.utmn.ru

Студенты Тюменского государственного университета Михаил Гомзяк и Алена Кувшинова примут участие в финале V национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по блоку профессий IT-сферы в Краснодаре с 15 по 19 мая.

Отборочные соревнования IT-компетенций WSR прошли в Республике Татарстан на площадке Казанского техникума информационных технологий и связи. Победители региональных чемпионатов со всей России боролись за звание лучшего в компетенциях "Информационные кабельные сети", "Сетевое и системное администрирование", "Веб-дизайн", "IT-программные решения для бизнеса" и "Инженерный дизайн CAD". По итогам отборочного тура Тюменскую область в финале WorldSkills Russia в компетенции "IT-программные решения для бизнеса" будет представлять студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Михаил Гомзяк и студентка ИМиКН Алена Кувшинова. Она представит Тюменскую область в компетенции "IT-программные решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие".

www.utmn.ru

Напомним, эта компетенция представлена на финале чемпионата как презентационная, поэтому в финал были приглашены все победители региональных этапов WorldSkills.

Отметим также, что в финал национального чемпионата WSR вышли студентки Института биологии Кристина Болгарская и Эльвира Сайдахметова в компетенции "Ландшафтный дизайн" и студентка Института психологии и педагогики Екатерина Мокина в компетенции "Преподавание в младших классах", сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Победители национального этапа чемпионата получат право представлять страну на мировых и европейских первенствах WorldSkills.