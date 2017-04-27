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Общественность Тюмени предлагает создать базу данных украденных велосипедов

12:27 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
velo-tmn.ru

Велосипедное сообщество Тюмени выступает с инициативой завести общедоступную базу данных об украденных велосипедах. Такие данные, по мнению активиста велосипедного движения города, управляющего магазина по продаже велосипедов Михаила Матюхина, есть в полиции, куда владельцы украденных аппаратов обращаются с заявлениями.

"Наша инициатива заключается в том, чтобы данная база была доступна гражданам в виде поисковика на государственном ресурсе velo-tmn.ru", - пояснил он. Тогда, убежден активист, каждый, кто покупает велосипед с рук, через сайт Авито, сможет проверить, не является ли его покупка незаконной.

Покупка краденного, подтвердил начальник УМВД города Тюмени Петр Вагин, является таким же уголовным деянием, как и его продажа. Открытой базой данных об украденных велосипедах, по его словам, может воспользоваться и преступник. "Проверка данных по базе возможно только по заявке конкретного персонального человека, который предоставит свои паспортные данные, - заявил он. - Но вопрос можно обсудить и найти какое-то решение".

Петр Вагин обратился к гражданам Тюмени с просьбой не покупать велосипедов с рук и без документов. "В 2016 году выросло количество зарегистрированных краж велосипедов на 4,5% и составило около 400 преступлений, - сообщил он, - раскрыто 118 краж".

Начальник УМВД города Тюмени обратился к тюменским велосипедистам с пониманием отнестись к проверкам на дорогах. "Чтобы разыскать украденную вещь, наши сотрудники по ориентировкам могут проверять велосипедистов, иначе кражу не раскрыть", - сказал он.

Инициативу общественности поддержал депутат Тюменской городской думы, председатель федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук.

Борис Олейник

Теги: Юрий Баранчук , велосипед , инициативы

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