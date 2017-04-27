Спасатели предупреждают: лето будет сухим и жарким

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Сухое и довольно жаркое лето, которое ожидают по всем прогнозам в Тюменской области, повлечет за собой увеличение количества лесных пожаров и их площадей.

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он отметил, что в этом году запасы воды гораздо больше, чем в 2016 году.

Для профилактики лесных пожаров проводятся заседания КЧС, необходимую информацию доводят до глав муниципальных образований, старост поселений. Осенью 2016 года проводилась опашка, создавались минерализованные полосы, эта работа будет продолжаться и весной 2017 года. Организуется уборка населенных пунктов от травы и мусора.

Юрий Алехин сообщил, что в Тюменской области 92 объекта граничат с лесными массивами, 36 детских оздоровительных лагерей и 42 санатория находятся непосредственно в лесах.

Спасатели ведут активную работу с жителями на тему того, чтобы все поездки в лес ограничивались посещением специально оборудованных площадок.

"Организация таких площадок стоит огромных физических и материальных затрат, но в регионе есть случаи вандализма. Надо понимать, что гораздо лучше и безопаснее приехать на заранее подготовленную площадку для пикника, которых вокруг Тюмени достаточно", - подчеркнул Юрий Алехин.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский пояснил, что в планах его ведомства ежегодно стоит организация от 50 до 60 мест отдыха. На таких местах предусмотрены стол с лавками, навес, кострище, место для мусора. Все это окружено минерализованной полосой и располагается на местах вероятного нахождения людей без травы и деревьев. Кроме этого есть специализированные рекреационные зоны, базы отдыха, где можно цивилизованно отдохнуть на природе.

Дарья Казакова