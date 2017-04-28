Суд обязал владелицу собаки, напавшей на тюменку, выплатить компенсацию пострадавшей

poleznoe.kiev.ua

Тюменский областной суд поставил точку в деле о взыскании компенсации морального и материального вреда в пользу женщины, пострадавшей от нападения собаки в Тюменском районе.

26 июня 2016 года около 19 часов 34-летняя женщина с годовалым ребенком на руках шла по ул. 60 лет Октября в с. Луговое. Около дома № 3/1 на нее напала собака немецкая овчарка. Собака укусила женщину за ягодицу, повредила одежду и напугала ее маленького сына. В связи с перенесенным испугом женщина обратилась в фельдшерский пункт, где ей и ребенку было назначено лечение.

В ноябре 2016 года женщина обратилась в Тюменский районный суд с иском о взыскании с владелицы собаки компенсации морального вреда и материального ущерба за поврежденную одежду.

Дело было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Тюменского района.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.

22 декабря 2016 года Тюменский районный суд иск потерпевшей удовлетворил и взыскал с владелицы собаки в пользу пострадавшей женщины компенсацию причиненного материального ущерба в размере почти 5 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Не согласившись с решением районного суда, владелица собаки обжаловала его в Тюменском областном суде.

Представитель прокуратуры Тюменской области встал на защиту интересов пострадавшей женщины и поддержал решение районного суда.

Накануне судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда решение районного суда оставила без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения, сообщает прокуратура региона.