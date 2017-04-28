Почта России утвердила график праздничных и рабочих дней

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Почта России не будет работать 1 и 9 мая.

Это означает, что обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не будет осуществляться в эти праздничные дни.

2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.