up

28.04.2017 пятница

EUR 62.1664

USD 56.9707

В Тюмени 16..18 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Почта России утвердила график праздничных и рабочих дней

11:43 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Почта России не будет работать 1 и 9 мая.

Это означает, что обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не будет осуществляться в эти праздничные дни.

2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Теги: Почта России

Последние новости

12:49 Суд обязал владелицу собаки, напавшей на тюменку, выплатить компенсацию пострадавшей
12:38 Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с праздником
12:27 Пострадавшим жителям сгоревшего дома в Исетском районе оказывают адресную помощь Фото
12:16 Губернатор: концепция развития музейного комплекса в Ишиме - проект с большим будущим
12:05 В Тюмени иномарка въехала в КамАЗ Фото
11:54 Дорожные инспекторы проверяют тюменские дворы Фото
11:43 Почта России утвердила график праздничных и рабочих дней
11:32 Тюменцев приглашает книжный обменник Фото
11:21 На Червишевском тракте водитель черной иномарки сбил мужчину и скрылся, ведется розыск
11:10 Альберт Новопашин рассказал о громких коррупционных преступлениях и защите прав жителей региона
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с праздником

Губернатор: концепция развития музейного комплекса в Ишиме - проект с большим будущим

Владимир Якушев: аэропорт Рощино активно расширяет маршрутную сеть

Политика

Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Экономика

Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга

Хозяйства Голышмановского района приступили к весенним полевым работам

Бизнес Тюмени фильтрует SMS

Общество

Дорожные инспекторы проверяют тюменские дворы

Почта России утвердила график праздничных и рабочих дней

Тюменцев приглашает книжный обменник

Спорт

Моржи устроят заплыв в День Победы

Шахматистка из Салехарда уступила одну партию

Тюменские волейболисты посвятили турнир Дню Победы

Происшествия

Суд обязал владелицу собаки, напавшей на тюменку, выплатить компенсацию пострадавшей

Пострадавшим жителям сгоревшего дома в Исетском районе оказывают адресную помощь

В Тюмени иномарка въехала в КамАЗ
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+