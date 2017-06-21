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Утиный и Южный пруды засадят кувшинками

15:04 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Предусмотреть льготы для малоимущих и многодетных семей, желающих посещать платные городские пляжи, предложил депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

"В Тюмени нет ни одного водоема надлежащего качества для бесплатного купания. Экономическая ситуация в некоторых семьях не позволяет посещать платные пляжи, у многих на лекарства и еду денег не хватает. Может, со стороны администрации предусмотреть обязательные льготы для многодетных и малоимущих семей, которые могут заходить бесплатно на пляжи?", - высказался депутат.

Заместитель главы городской администрации Максим Афанасьев отметил, что пока обращений от граждан по этому поводу не было. В Тюмени, по его словам, есть все условия для купания в летнее время. Любым объектом, в котором будет создаваться инфраструктура, должен кто-то управлять. Лучше, чем частные инвесторы, с этим никто не справится.

"Использование водоема без каких-либо удобств или с тем уровнем, который не соответствует мировым трендам, будет неправильным. В то же время, если от граждан будут поступать жалобы по поводу доступности платных пляжей, то мы готовы проработать этот вопрос совместно с предпринимателями и найти компромисс", - отметил Максим Афанасьев.

Игорь Ракша также поинтересовался судьбой городских прудов Южного и Утиного. По словам замглавы администрации, принято решение о том, чтобы обустроить эти пруды в качестве зон отдыха. Чтобы у тюменцев не возникало желания искупаться в них, решено засадить водоемы кувшинками и пустить уток. Такая практика применяется в центральной части России.

Председатель депутатской комиссии Тюменской городской думы Юрий Баранчук высказал мнение, что обеспечить чистоту и прозрачность городских прудов и возможность купаться в них проблематично.

"Гарантировать, что никаких стоков с уличной дорожной сети туда не попадет, никто не может. Кроме того, есть грунтовые воды, которые тоже могут попасть в водоем вместе с примесями, образующимися на поверхности земли. Поэтому лучше купаться в специально отведенных местах, где есть соответствующая инфраструктура и соблюдаются нормы. К примеру, одно из любимых мест отдыха горожан, - озеро Андреевское. Здесь есть как бесплатные, так и платные пляжи. Думаю, в Тюмени каждый найдет себе место, где искупаться, было бы солнце", - подытожил депутат.

Любовь Голышева

Теги: водоемы , пруд Южный , пруд Утиный , Максим Афанасьев , Юрий Баранчук , Игорь Ракша , гордума , купальный сезон , благоустройство

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