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В индустриальном университете вручат дипломы элите вуза

08:19 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТИУ

Торжественная церемония вручения дипломов лучшим студентам Тюменского индустриального университета состоится у здания администрации Тюмени 1 июля. Начало в 9 часов.

В 2017 году из стен опорного университета выходят более 4 тыс. выпускников отделений среднего профессионального и высшего образования, сообщает пресс-служба вуза.

Экспертный совет включил в число лучших 60 выпускников, именно они на площади у администрации Тюмени получат документы об окончании опорного вуза региона из рук руководителей регионального правительства и областной думы, городской администрации, ведущих нефтегазовых компаний, топ-менеджеров крупнейших организаций и предприятий региона.

Из стен ТИУ выходят: победитель федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина, многократный победитель и призер всероссийских и международных конференций и конкурсов, член молодежного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации Альберт Бранд; многократный победитель конкурсов и фестивалей международного, всероссийского, регионального уровней, художник-сценограф студии "Май" ТИУ Мария Грошева; обладатель стипендии президента и правительства Российской Федерации, обладатель именной стипендии ОАО АК "Транснефть"; многократный победитель всероссийских и международных олимпиад по инженерной и компьютерной графике Дмитрий Именовский; автор более десяти публикаций, цитируемых в системах РИНЦ, ВАК, SCOPUS, именной стипендиат губернатора Тюменской области, обладатель грантов и патентов в области "Создание технологии переработки осадков станций водоподготовки" Лев Максимов; обладательницы именных стипендий президента Российской Федерации, на двоих имеющие более 140 публикаций в изданиях, размещенных в системе РИНЦ, SCOPUS Ольга и Юлия Темпель и другие именитые выпускники.

Соб. инф.

Теги: ТИУ , талантливая молодежь , выпускники

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