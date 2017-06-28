В два поселка Тюменского района пришел природный газ

Фото АО «Газпром Газпром межрегионгаз Север»

Два газопровода, построенных в рамках реализации областной программы газификации 2014-2017 гг., сданы в промышленную эксплуатацию.

Оценить преимущества голубого топлива перед печным отоплением смогут жители п. Железный перебор и Гусево в Тюменском районе.

"Строительство газопроводов произведено согласно графику, - прокомментировал директор Центрального треста АО "Газпром газораспределение Север" Иван Дайнеко. – Жители сел избавлены от необходимости топить печки, закупать дрова, уголь и завозить сжиженный газ в баллонах. Природный газ, экономичный и универсальный в применении, с помощью разветвленных сетей сам поступает в дома. На нем работают и газовые плиты, и системы автономного отопления. При этом расходы жителей на отопление заметно снижаются".

Всего в рамках региональной программы газификации 2014-2017 гг. будет построено 973 км газовых сетей, голубое топливо поступит в 123 населенных пункта юга Тюменской области, газ придет в дома 25 тыс. семей.

Благодаря всесторонней поддержке правительства Тюменской области с момента вступления в действие программы построено 172 объектов газораспределения общей протяженностью 765,26 км, сообщает АО "Газпром Газпром межрегионгаз Север".

Соб. инф.