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Редкого папуанского пингвина тюменцы смогут увидеть в музее

12:38 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Редкий экспонат – субантарктический пингвин, или папуанский пингвин (Pygoscelis papua) появился в зоологическом музее ТюмГУ. 

Это вид из рода антарктических пингвинов (Pygoscelis) семейства пингвиновых, родственный пингвинам Адели и антарктическим пингвинам.

После императорских и королевских пингвинов папуанский является самым крупным. Самцы достигают веса 9 кг, а самки – 7,5 кг, рост взрослых особей – 75–90 см. Под водой папуанские пингвины достигают скорости 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Глубина погружения может достигать 200 метров. Питаются папуанские пингвины крилем, реже – мелкой рыбой. Гнездовая область ограничена Антарктикой и субантарктическими островами.

Численность мировой популяции составляет 320 тыс. пар. Гнездится колониями, насчитывающими, как правило, несколько сотен пар. Колонии каждый год перемещаются на несколько метров от предыдущего положения, но иногда по непонятным причинам могут переместиться на многие километры.

Как сообщил руководитель зоомузея ТюмГУ Ильнур Халитов, пингвин принадлежал профессору, заведующему кафедрой экспериментальной физики Ленинградского гидрометеорологического института Льву Качурину. Привез его в середине прошлого века из арктической экспедиции один из бывших аспирантов в подарок любимому и уважаемому руководителю.

С появлением нового экспоната зоомузей ТюмГУ пополнился не просто новым видом, а даже новым надотрядом птиц. Студенты, ученые и посетители смогут увидеть и оценить красоту и необычность этого экспоната. Подобные экспонаты – большая редкость в зоомузеях России, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Теги: музей , ТюмГУ , пингвин

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