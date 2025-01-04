В Тюменской области в 2025 году благоустроят 100 дворов и общественных территорий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по благоустройству 100 дворовых и общественных территорий запланированы в Тюменской области на 2025 год. В том числе с привлечением средств по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что в 2024 году на благоустройство дворов и общественных пространств в регионе направили 2,8 млрд рублей.

"Это позволило привести в порядок 157 объектов в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, в Аромашевском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Сорокинском, Сладковском, Тюменском, Уватском и Юргинском районах", - добавил Александр Моор.

11 объектов в Тюменской области было благоустроено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". К примеру, в Ишиме появился новый уютный парк "Берёзовая роща".

Видео: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора