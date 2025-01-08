Тюменцы выиграли грант на переосмысление музыки коренных народов Севера

| Фото: vk.com/just.suzie | Фото: vk.com/just.suzie

Проект "Музыкальная креативная лаборатория M'uzLab" выиграл первый конкурс 2025 г. Президентского фонда культурных инициатив. На переосмысление музыки коренных народов Севера авторы получат 3 млн 987 тыс. 738 рублей.

Предприниматель, основатель проекта лаборатории M'uzLab" Сюзанна Иванова рассказала в интервью информационному агентству "Тюменская линия", что впервые у лаборатории выстроится интересный путь.

"Мы выиграли грант на экспедицию на Север, там будем общаться с народностями и собирать материалы. Потом из них сделаем сборник Севера. Помимо этого проведем челлендж для музыкантов со всей страны по написанию песен. Мы привезём звёздных экспертов. Добавим ещё пару событий в рамках лаборатории, но не в рамках гранта", - уточнила Сюзанна.

Всего во время реализации лаборатории они намерены выявить 50 музыкантов, выпустить не менее 10 новых авторских песен с просмотром постов в социальных сетях и сети Интернет не менее 300 тыс. и прослушиваний созданных песен не менее 5 тыс. до февраля 2026 года.

Необычный подход к написанию композиций организаторы проекта M'uzLab начали применять в 2024 г. Тогда они дали музыкантам из разных регионов записи звукового ландшафта Тюмени в важных локациях. В итоге вышел альбом, в котором есть звуки термальных источников, часов с Цветного бульвара, ж/д станции Войновка и другие.

"В 2025 году - переосмысление музыки коренных народов Тюменского региона. Это помогает нам самим влюбляться и влюблять других в наш регион, город", - уверена Сюзанна Иванова.

Проект для молодых музыкантов и исполнителей из разных регионов страны и зарубежья стартует в Тюмени 1 июня. Музыкальная креативная лаборатория M'uzLab рассчитана до 10 февраля 2026 г. Организаторы помимо федерального гранта вложат в него 2 млн 379 тыс. рублей.

Анжела Лебедева