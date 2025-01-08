Тюменцы выиграли грант на переосмысление музыки коренных народов Севера
Проект "Музыкальная креативная лаборатория M'uzLab" выиграл первый конкурс 2025 г. Президентского фонда культурных инициатив. На переосмысление музыки коренных народов Севера авторы получат 3 млн 987 тыс. 738 рублей.
Предприниматель, основатель проекта лаборатории M'uzLab" Сюзанна Иванова рассказала в интервью информационному агентству "Тюменская линия", что впервые у лаборатории выстроится интересный путь.
"Мы выиграли грант на экспедицию на Север, там будем общаться с народностями и собирать материалы. Потом из них сделаем сборник Севера. Помимо этого проведем челлендж для музыкантов со всей страны по написанию песен. Мы привезём звёздных экспертов. Добавим ещё пару событий в рамках лаборатории, но не в рамках гранта", - уточнила Сюзанна.
Всего во время реализации лаборатории они намерены выявить 50 музыкантов, выпустить не менее 10 новых авторских песен с просмотром постов в социальных сетях и сети Интернет не менее 300 тыс. и прослушиваний созданных песен не менее 5 тыс. до февраля 2026 года.
Необычный подход к написанию композиций организаторы проекта M'uzLab начали применять в 2024 г. Тогда они дали музыкантам из разных регионов записи звукового ландшафта Тюмени в важных локациях. В итоге вышел альбом, в котором есть звуки термальных источников, часов с Цветного бульвара, ж/д станции Войновка и другие.
"В 2025 году - переосмысление музыки коренных народов Тюменского региона. Это помогает нам самим влюбляться и влюблять других в наш регион, город", - уверена Сюзанна Иванова.
Проект для молодых музыкантов и исполнителей из разных регионов страны и зарубежья стартует в Тюмени 1 июня. Музыкальная креативная лаборатория M'uzLab рассчитана до 10 февраля 2026 г. Организаторы помимо федерального гранта вложат в него 2 млн 379 тыс. рублей.
Анжела Лебедева