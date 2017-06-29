Тюменский филармонический оркестр ищет талантливых музыкантов

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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в Тюменский филармонический оркестр по специальности артист оркестра в группу гобоев (1 место), валторн (1 место), труб (1 место), тромбонов (1 место).

Конкурсное прослушивание состоится 28-30 июля в Органном зале Тюменской филармонии.

Для выступления на конкурсе концертмейстер предоставляется (необходимо заранее предоставить нотный материал в электронном виде).

Для участия в конкурсе необходимо наличие резюме, в котором приводятся основные биографические данные, все этапы профессионального образования (с указанием учебных заведений, именами преподавателей), профессиональная работа (коллективы, жанры). Указываются номера телефонов, адрес электронной почты, прилагается фото.

Резюме, а также организационные вопросы, связанные с условиями пребывания в Тюмени во время конкурса, деятельности оркестра направлять по адресу: michael.topalidi@gmail.com

Проезд на конкурс и проживание – за счет конкурсанта.

График и время прослушивания будут опубликованы на сайте Тюменской филармонии.

Прием на работу осуществляется по результатам конкурса, срочный трудовой договор заключается с 1 сентября 2017 года.

Условия оплаты труда определяются в индивидуальном порядке. Предоставляется компенсация по оплате арендуемого жилья, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.