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Трезвое вождение должно стать повсеместным в регионе

16:16 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Социальная кампания "Тюменская область – территория трезвого вождения" стартовала на набережной в региональной столице. 

Собравшись на набережной, участники акции - депутаты, лидеры молодежных субкультур, автогонщикики, велосипедисты, байкеры, медики скорой помощи, врачи-наркологи вместе с руководством Госавтоинспекции.

продемонстрировали общую заинтересованность в результате кампании, несмотря на различие интересов, транспортных средств, на которых они передвигаются и рода деятельности, которым занимаются. 

Призывы к трезвому вождению на специальных бланках-плакатах написали депутат Тюменской городской думы Владимир Гороховцев, временно исполняющие обязанности начальника Госавтоинспекции области Андрей Филинов и полка ДПС ГИБДД Игорь Швец, известный автогонщик Максим Шляпников, президент байк-клуба Life road Владимир Граф-Шевченко, лидер движения Street Vorcaut Сергей Мехнин, велосипедист-активист Михаил Матюхин, врачи. Каждый сделал отдельное селфи для размещения в социальных сетях.

            

Теги: ГИБДД Тюменской области , трезвость

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