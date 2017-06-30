Тюменцы стали чаще расплачиваться картами "Мир"

t-l.ru

275 тысяч национальных карт "Мир" выпущены в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах с начала 2017 года.

Такие данные привела начальник отдела платежных систем и расчетов отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ Тамара Кислицина в рамках круглого стола, посвященного внедрению отечественной платежной системы в регионе.

Она сообщила, что по прогнозам до конца года по всей России будет выпущено около 20 миллионов карт "Мир", сейчас их более девяти миллионов.

"О том, что платежная система "Мир" динамично развивается в Тюменской области, говорят определенные показатели. Так, если в 2016 году с помощью карты "Мир" на территории области было проведено 70 тысяч операций, то за первый квартал 2017 года эта цифра составила 200 тысяч операций. Это говорит о том, что население стало активнее использовать карты "Мир". А это, в свою очередь, является свидетельством роста доверия к новому продукту. Количество операций, проведенных в торгово-сервисной сети с использованием карты "Мир" в январе составляла 28 тысяч транзакций, а в апреле уже 276 тысяч", - рассказала она.

Напомним, массовая эмиссия карт "Мир" и перевод бюджетников на эти карты уже ведется. С 1 июля 2017 года планируется начать выдачу карт "Мир" выходящим на пенсию гражданам. Остальные пенсионеры получат новые карты после истечения срока действия уже имеющихся банковских карт, через которые они получают пенсии. Тамара Кислицина пояснила, что переходный период может продлиться до 2020 года.

Платежная система "Мир" призвана обеспечить безопасность отечественной финансовой системы, бесперебойного проведения расчетов по картам международных платежных систем в кратчайшие сроки.

Карты "Мир" предусматривают также возможность размещения дополнительных не финансовых сервисов. Например, в Тюмени некоторые банки предлагают карты, объединяющие платежную и транспортную системы.

"Недавно мы закончили выдачу карт преподавателям Тюменского индустриального института, и они получили карты "Мир" уже с приложением Тюменской транспортной системы. И эти карты уже успешно работают в Тюмени", - рассказал дирекции директор розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Управляющий РОО "Тюменский" ВТБ24 Гариф Ромашкин добавил, что в настоящее время карты принимаются в 9 из 10 торговых сетей. "Бывают терминалы, владельцы которых еще не обновили программное обеспечение, поэтому проблемы могут возникать. Терминалов в городе много и понадобится время, чтобы привести в соответствие всю инфраструктуру", - отметил он.

Любовь Голышева