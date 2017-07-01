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Владимир Якушев: в социально-экономическом развитии региона потребительская кооперация играет значимую роль

09:17 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: www.phototyumen.ru

В социально-экономическом развитии Тюменской области, повышении качества жизни сельского населения потребительская кооперация играет значимую роль, став надежным партнером региональных властей и органов местного самоуправления.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя пайщиков, ветеранов и работников потребительской кооперации с Международным днем кооперативов.

По словам главы региона, благодаря государственной поддержке кооперативные магазины работают в труднодоступных территориях, предприятия закупают сельскохозяйственную продукцию и сырье у крестьянских хозяйств, людей, ведущих личное подсобное хозяйство.

"Важно, что тюменская кооперация производит и реализует востребованную продукцию, принимает активное участие в социальных ярмарках, ярмарках выходного дня, ярмарках-выставках, организуемых в  регионе, в том числе в областной столице. Не сомневаюсь, что впереди еще много добрых дел, направленных на развитие производства и социальной сферы села. Выражаю всем работникам потребительской кооперации благодарность за плодотворный, добросовестный труд и желаю новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!", - сказал Владимир Якушев.

Теги: потребительская кооперация , Владимир Якушев

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