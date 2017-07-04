Тюменская область полностью обеспечивает себя лесным посадочным материалом

grounde.ru

Теплицы и питомники Тюменской области полностью закрывают потребности региона в посадочном материале для лесовосстановления.

Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Всего в регионе 26 питомников на общей площади 159 га. Большая часть из них – государственные, подведомственные Тюменской авиабазе авиационной и наземной охраны лесов. Активно используют лесничие и теплицы с закрытым грунтом. По словам Владимира Артановского, если еще несколько лет назад они давали около миллиона штук посадочного материала в год, то сейчас – около семи миллионов.

"Преимущества теплиц очевидны: семена в них вызревают быстрее. Саженцы получаются более крепкими и устойчивыми к сибирским условиям. Все это растения, свойственные нашей географической зоне: сосна обыкновенная – она занимает 90 процентов всего посадочного материала, ель, кедр и береза", - отметил Владимир Артановский.

Он подчеркнул, что не все регионы могут полностью обеспечить себя посадочным материалом, многие его закупают в соседних субъектах.

"Мы пока не продаем саженцы, хотя рассматриваем такую возможность в будущем", - заключил Владимир Артановский.

Евгения Шевцова