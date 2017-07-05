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Молодые художники региона представят работы экспертам на портфолио-ревю

17:21 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rosizo.ru

Конкурс для молодых художников на участие в уникальных образовательных проектах - "Портфолио-ревю" и школа "Арт-грейд" пройдет в Тобольске при поддержке СИБУРа с 22 по 30 июля .

Проекты организованы государственным музейно-выставочного центром "РОСИЗО", Московским музеем современного искусства, а также студией рисования нового формата Draw&Go при участии команды арт-менеджеров и искусствоведов.  "Портфолио-ревю" и "Арт-грейд" призваны поддерживать молодых художников региона, интегрировать их в профессиональную среду и познакомить с новейшими российскими и мировыми художественными процессами.

Проекты пройдут в экспериментальном творческом пространстве арт-лаборатории, которое на три месяца станет центром культурной жизни и общения для горожан. 

"Мы стремимся, чтобы в наших регионах развивались не только экономика и инфраструктура, но и социальная сфера, и культурная среда. Благодаря СИБУРу Тобольск уже стал важным городом на театральной карте России. Теперь наша задача - в партнерстве с главными российскими арт-институциями сделать его одним из центров развития визуального искусства", - отметил член правления – управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов. 

В проектах примут участие известные художники, перформеры, кураторы, галеристы, искусствоведы из Москвы и других регионов. В их числе трехкратный участник Венецианской биеннале современного искусства Дмитрий Гутов, художник и дизайнер Сергей Пахомов, хореограф и драматург Анна Семенова-Ганц, галерист Александр Шаров, представитель международной художественной ярмарки Art Basel в России Николай Палажченко, комиссар 6 Московской международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская.

Генеральный директор государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Сергей Перов считает, что миссия Московской международной биеннале молодого искусства, соорганизатором которой является музейно-выставочный центр "РОСИЗО", состоит в том, чтобы открывать новые возможности для молодых художников, создавать условия для их встречи с публикой, а также развивать современное искусство в регионах. "Для Тобольска мы подготовили портфолио-ревю с образовательной программой - наиболее на наш взгляд эффективный формат, дающий новому  поколению авторов возможность полезной коммуникации с профессионалами из творческой среды", - сказал он.

Портфолио-ревю -  проект Московской международной биеннале молодого искусства, организованной музейно-выставочным центром "РОСИЗО" и Московским музеем современного искусства (ММОМА), в рамках которого молодые специалисты получат возможность представить свои работы экспертам, услышать их оценки, поделиться сомнениями и получить рекомендации.

По словам исполнительного директора Московского музея современного искусства (ММОМА)Василия Церетели,  Московская международная биеннале молодого искусства, несмотря на свой вполне юный возраст, уже имеет внушительный опыт и достижения, которыми можно гордиться. "Для нас, Московского музея современного искусства, как соорганизаторов этой культурной инициативы, особенно важно, что биеннале начала работать с регионами: ведь одна из ее целей – поддерживать единый ритм художественной жизни всей страны. Особенно важно вовлекать в этот процесс молодых художников, давать им возможность быть услышанными и, конечно, быть увиденными", - подчеркнул он.

Арт-грейд - это школа для профессионального роста молодых художников и цикл открытых лекций для широкой публики. Семидневный интенсив включает теоретические и практические занятия с ведущими представителями российской арт-среды. Начинающие художники смогут получить ответы на вопросы о мире современного искусства, научатся анализировать своё творчество и освоят новые художественные методы. Результатом программы станет выставка работ участников.

Сооснователь студии Draw&Go и школы арт-грейд Юлия Городничева отметила, что для создания программы "Арт-грейд" собрали команду лучших специалистов художественных сфер с тем, чтобы предоставить молодым художникам комплексную и обстоятельную картину мира современного искусства.  

Для участия в портфолио-ревю и прохождения занятий в школе арт-грейд необходимо подать заявку до 16 июля 2017 года. Организаторы отбирут 20 человек. Участие в проектах бесплатное, иногородним участникам оплачивается проезд до Тобольска и проживание в городе на протяжении работы школы. Часть мероприятий будет открыта для всех желающих.

Подробную информацию о проектах, программу мероприятий и форму заявки на участие можно скачать на сайте, задать вопросы и отправить заявки можно по адресу hello@artlab-tobolsk.ru 

Проекты "Арт-грейд" и "Портфолио-ревю" реализуются в рамках направления "Культура" единой благотворительной программы СИБУРа – "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Теги: художники , СИБУР , Тобольск

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