Банк "Открытие" поздравил выпускников ЮГУ

Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" принял участие в церемонии "Созвездие", в ходе которой чествовали выпускников-отличников одного из ведущих высших учебных заведений региона.

В 2017 году красные дипломы вручены 165 лучшим студентам Югорского государственного университета, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Церемонию вручения благодарственных писем открыла ректор университета Татьяна Карминская, которая подчеркнула, что высшее образование – это то, что дает выпускникам профессию на всю оставшуюся жизнь.

С приветственным словом к выпускникам обратился руководитель дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов. Он отметил многолетнюю дружбу и сотрудничество, связывающие ведущий вуз региона и финансовую организацию.

""Открытие" и ЮГУ - давние партнеры. На протяжении многих лет банк предоставляет вузу, его сотрудникам финансовые услуги. Банк является одним из крупных и надежных работодателей округа: очень много молодых специалистов, закончивших университет по различным специальностям, в разные годы были трудоустроены в нем. Уверен, что полученные в стенах университета знания вы с успехом примените в жизни", – добавил Петр Суворов.

Соб. инф.