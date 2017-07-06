Почти двенадцать тысяч жителей региона пострадали от клещей

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11 тыс. 809 человек пострадали от клещей по данным на 4 июля с начала эпидсезона 2017 года в Тюменской области.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 26 июня по 2 июля в медицинские организации Тюменской области обратились по поводу присасывания клещей 626 человек, в том числе 67 детей (до 14 лет). Неделей ранее, с 19 по 25 июня, обратившихся было 613 человек, в том числе 86 детей (до 14 лет).

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех 23 административных территориях. За весь сезон - с 3 апреля - наибольшее количество случаев присасывания клещей зарегистрировано в Тюмени - 3 тыс. 766 человек, в Ишиме - 969, Тобольске - 794, Заводоуковском городском округе - 696, Абатском - 532, Нижнетавдинском - 489 районах.

С 26 июня по 2 июля в Тюмени зарегистрировано 140 случаев, в Ишиме - 76, Тобольске - 46, Заводоуковском районе - 46, Абатском районе - 32, Нижнетавдинском районе - один случай.

95% пострадавших получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

На 4 июля зарегистрировано 29 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них у двух детей. Клещевой боррелиоз подтвержден у 25 взрослых и двух детей.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ставить прививки против клещевого энцефалита можно круглый год. На 20 июня вакцинированы против клещевого вирусного энцефалита 81 тыс. 102 человека.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Взрослым жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Жителям области помощь окажут в областных больницах в муниципальных образованиях.

Работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.