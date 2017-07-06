Безработным жителям области помогают адаптироваться на рынке труда

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Услуга по социальной адаптации безработных граждан направлена на получение навыков грамотного самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения собеседования с работодателем.

Индивидуальные занятия по социальной адаптации и клубы ищущих работу востребованы среди безработных, которые испытывают трудности в поиске работы, впервые ищущих работу, а также длительно неработающих граждан.

С начала 2017 года услугу получили 1 тыс. 657 безработных граждан, в том числе 283 женщины, имеющие несовершеннолетних детей; 245 инвалидов; 82 многодетных и одиноких родителя; 108 человек, впервые ищущих работу и ранее не работавших; 310 человек, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва.

После оказания государственной услуги 438 человек направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 400 граждан приступили к трудовой деятельности, из них 68 граждан организовали индивидуальную предпринимательскую деятельность, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Соб. инф.