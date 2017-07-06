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Разработка тюменцев повысит эффективность рыбоводческих хозяйств

18:24 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Компактную установку с замкнутым водоснабжением предлагает использовать для выращивания рыбы ценных пород Инновационный центр аквакультуры.

По словам генерального директора компании Андрея Антонова, новое техническое устройство позволяет заниматься рыбоводством в любых климатических условиях и в любом месте.

О принципах работы руководитель рассказал на встрече с журналистами в бизнес- инкубаторе Тюменского технопарка. Установка уже действует на рыбоводческом предприятии "Пышма-96".   

 "Здесь находится отдельный технический объект, который представляет собой установку замкнутого водоснабжения для выращивания рыбопосадочного материала. Каждый из четырех циклов выращивания занимает по 40-60 суток. Мощности этого завода позволяют вырастить до 670 тонн товарной продукции в год. Индивидуальный проект создавался специально для этого хозяйства. С точки зрения состава оборудования, комплектации и технологии система уникальна. С рыбоводных емкостей вода поступает на блоки очистки и водоподготовки и приходит в первоначальное природное состояние. Она не меняет структуры и качеств, что позволяет многократно ее использовать, экономить электричество. Мы создаем условия для наилучшего использования генетического потенциала, рыба растет с максимальной скоростью", - рассказал Андрей Антонов.

Он опроверг точку зрения о том, что рыба, выращенная в искусственных условиях и в естественной среде, существенно отличается по вкусу и отметил, что большинство людей разницу не почувствуют. А также подчеркнул, что в искусственных условиях рыба получает сбалансированный корм и безопасна для потребителя.

Разработка тюменских производителей доступна для больших рыбоводческих заводов и частных хозяйств.    

"Мы будем продавать системы промышленного и небольшого объема для фермерских хозяйств. У нас уже есть проекты на одну, две с половиной и пять тонн, позволяющие получать экологически чистую рыбу", - сообщил Андрей Антонов.

Татьяна Ковалева

Теги: технопарк , рыбоводство

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