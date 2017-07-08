Тюменские общественники посетили центр профилактики и реабилитации

Фото Областного центра профилактики и реабилитации

Каждый третий взрослый возвращается к трезвой жизни, до 98% употребляющих психоактивные вещества подростков осознают проблему и меняют поведение после прохождения курса в Областном центре профилактики и реабилитации.

Такие цифры на встрече с членами Общественного совета при департаменте социального развития и журналистами привели специалисты учреждения, где 17 лет помогают людям с нарко- и алкозависимостью. Ежегодно реабилитацию проходят около 300 жителей региона. Сюда попадают по направлению наркологических служб и по рекомендации служб семейного консультирования – амбулаторных подразделений центра.

Трехмесячная программа реабилитации "Феникс" для людей старше 18 лет – это комплексный проект, включающий наработки в области медицины, социологии, психологии и психиатрии. На помощь пациентам приходят наркологи, психотерапевты, психологи и бывшие наркозависимые.

"У нас работают люди, много лет находящиеся в ремиссии. Они с удовольствием приезжают к новичкам и делятся своим опытом. Пациенты довольны программой, потому что консультанты говорят с ними на одном языке", - отметила заместитель директора по программно-организационной работе Елена Беседина.

Наркотики разрушили семью и довели его до тюрьмы, рассказывает пациент центра Евгений. В программу "Феникс" он пришел после многократных попыток избавиться от зависимости.

"Я пробовал разные методики: лежал в наркологии, менял город, круг общения, мне вшивали ампулы - блокираторы. Ничего не помогало. Несколько месяцев лечения здесь были непростым временем: до того, как попасть в центр, я принимал тяжелые наркотики. Понадобились большие усилия. Помогли психологи, тренинги, индивидуальный подход и общение с людьми, которые научились жить трезво", - рассказал он.

По данным специалистов, основная причина рецидива у людей с зависимостью – неумение организовать досуг, и в центре пациентам дают шанс найти интересное занятие. В швейной, плотницкой, гончарной, растениеводческой мастерской и мастерской по изготовлению плитки пациенты иногда создают уникальные вещи, говорят сотрудники учреждения.

В проект "Ступени" принимают в основном несовершеннолетних 14-17 лет. Получая медицинскую и психологическую помощь, дети продолжают учиться: занятия проводят учителя из ближайшей школы. В центре профилактики подростки могут получить рабочую профессию. Юноши из последней смены обучались плотницкому делу, девушки учились на маникюрш.

В учреждении разработали собственную систему поощрений. Накопленные баллы, которые можно обменять на памятные подарки в конце курса, для подростков стали мощным стимулом к усердной учебе и активному участию в общих мероприятиях.

Тех, кто прошел курс реабилитации, не оставляют и в постреабилитационный период. Для подростков организуют индивидуальное сопровождение куратором по месту жительства. Взрослым стараются помочь с трудоустройством. Часто содействие оказывают бывшие пациенты, взявшие товарищей по несчастью в собственный бизнес.

Как подчеркивают специалисты центра, поддержку получают не только зависимые, но и их родственники.

"Наркомания и алкоголизм – это семейная болезнь, она настолько деформирует отношения, что выздоравливать должна вся семья. Если говорить о пациентах - подростках, то первый месяц родители их не навещают, это запрещено. В это время мы работаем с родственниками. Когда они уже погружаются в программу, мы проводим родительские дни, во время которых взрослые участвуют в тренингах, ходят в мастерские - словом, проводят день как наши пациенты. Они уезжают с пониманием, как проходит реабилитация и насколько это непросто", - отметила Елена Беседина.

Областной центр профилактики и реабилитации считается одним из немногих государственных учреждений в России, где занимаются всеми видами профилактики наркотической и алкогольной зависимости. В 2016 году здесь стартовало новое направление в области первичной профилактики - социодрама, в котором участвуют волонтеры.

"Ребята показывают мини-спектакль, это истории о взаимоотношении в школе, с родителями. Драма на сцене заставляет зрителей сопереживать и становится их личной драмой", - рассказала заместитель директора по организационно-методической работе Ольга Курганова.

Члены Общественного совета при департаменте социального развития отметили профессионализм сотрудников учреждения и качество реабилитационных программ, и высказались о том, что сотрудникам центра нужно больше информировать жителей региона о своей работе.

"Семьи, которые оказываются в сложной ситуации, часто не знают, куда бежать и к кому обращаться. Даже наркологи не всегда должным образом доводят информацию. Хотелось бы, чтобы специалисты на местах в полной мере рассказывали о работе, которую вы проводите, чтобы семьи пользовались вашей помощью", - сказала председатель Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Полина Жидецкая.

Отметим, что в первом квартиле 2017 года на учет встали 243 больных алкоголизмом и 46 наркоманией. На учете с диагнозом алкоголизм состоит 13 тыс. 197 человек, с диагнозом наркомания - 2 тыс. 887. За пагубное употребление алкоголя на профилактический учет взяли 199 человек.

﻿ Фото Областного центра профилактики и реабилитации 1 /

Татьяна Ковалева