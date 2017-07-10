"Вагайские просторы" подарили семьям праздник

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Более 400 человек собрал фестиваль семейного туризма "Вагайские просторы", который состоялся в Первовагайском сельском поселении.

На берегу озера Криванкова вырос палаточный лагерь. Провести два дня на природе приехали не только семьи из Вагайского района, но и жители других муниципальных образований юга области: Тобольска, Ялуторовска, Тюмени.

Для участников фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу.

Любители порыбачить продемонстрировали свое мастерство в чемпионате и посетили мастер-класс чемпиона Тюменской области по рыбной ловле Руслана Файзуллина. Тот, кто не равнодушен к спорту, смог поиграть в волейбол и футбол, а кроме того, пострелять из лука и арбалета. Для юношей команда "Достойный выбор", занимающаяся подготовкой призывников в армию, подготовила соревнования по пейнтболу, кроме того, каждый желающий мог пройти полосу препятствий на время. Состоялись туристические состязания, конкурс по приготовлению ухи, вечер бардовской песни. Для малышей, а их на фестивале было немало, работали разнообразные игровые площадки.

Инициатором проведение слета стало Вагайское местное отделение партии "Единая Россия", Тюменское региональное отделение оказало поддержку.

Руководитель регионального исполнительного комитета, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова поздравила участников с Днем семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля, и заострила внимание на том, как важны мероприятия семейной направленности. "Такое времяпрепровождение сплачивают семью, гармонизирует отношения между родителями и детьми. Устроители фестиваля - большие молодцы, постарались, чтобы каждому здесь нашлось занятие по душе", - отметила депутат, после чего вручила благодарственные письма организаторам.

Приветствовал участников руководитель исполкома Вагайского местного отделения партии Игорь Мисько: "Здорово, что наши семьи креативные, легкие на подъем, собрали палатки и приехали на два дня. В следующем году, надеюсь, количество участников, как и число площадок, будет расти".

Один из организаторов мероприятия Руфат Рамазанов рассказал, что в Вагайском районе регулярно проводились соревнования по рыбалке, но в них участвовали преимущественно мужчины: "Их жены нас спрашивали, можно ли устроить такой праздник, на который можно было бы приехать всем вместе, с детьми. Думаю, что этот слет отвечает интересам каждого участника".

Другой организатор, Ильдар Гайсин, добавил, что второй фестиваль стал намного масштабнее. Если в прошлом году он объединил около 150 человек, то в этом – почти в три раза больше. Ильдар добавил, что его проведение стало возможным благодаря победе проекта на областном грантовом конкурсе "Моя идея". Он получил поддержку в размере 100 тыс. рублей.