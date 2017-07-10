Тюмень и Япония рассматривают возможности медицинского обмена

Фото пресс-службы ФЦН

Исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинского обмена, доктор Акира Сакаи (Япония) в рамках официального визита в Тюмень познакомился с регионом и развитием отрасли здравоохранения.

Он побывал в Федеральном центре нейрохирургии. Главный врач ФЦН, врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов провел для гостя экскурсию по учреждению, рассказал о деятельности центра, отметил, что в Тюмень за обменом опытом едут медицинские светила со всего мира, в том числе и из Японии. Он подвел собеседника к фотографиям побывавших ранее в Тюмени таких представителей высшего медицинского сообщества Японии как Йоко Като, Катсуми Такизава, Кимура Хидехито и др. На прощание гость получил буклет о Федеральном центре нейрохирургии.

"Нам с Альбертом Акрамовичем удалось затронуть вопрос взаимовыгодного сотрудничества между Японо-Российским фондом медицинского обмена и Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени. ФЦН является современным и высокотехнологическим медицинским учреждением с большими перспективами развития. Поэтому мы знакомимся с нейрохирургическим центром, чтобы в дальнейшем принимать решения о дальнейшем взаимодействии", - прокомментировал Акира Сакаи.

По словам Альберта Суфианова, Япония отличается высочайшим уровнем развития нейрохирургии и отдельных ее направлений, поэтому на протяжении нескольких лет ведется тесное сотрудничество с японскими профессорами, которые приезжают в Тюмень в качестве спикеров, руководителей курсов, проводят совместные обучающие мероприятия с местными нейрохирургами. Некоторые образовательные курсы становятся ежегодными.

Акиро Сакаи 60 лет. В 1971 году окончил медицинский факультет Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Учился в Токийском женском медицинском Университете на кафедре хирургии. В 1979 году получил степень доктора медицинских наук. В 1985-1986 гг. проходил стажировку в Великобритании. С 1982 по 1988 гг. работал ассистентом профессора на кафедре хирургии Института клинической медицины Университета Цукуба. В 1988 году стал директором отделения кардиохирургии многопрофильной клиники Сэйрэй Хамамацу (префектура Сидзуока).Позднее работал в ранге советника и медицинского атташе в системе МИД Японии, в течение трех лет возглавлял клинику министерства. В 2012 году был избран исполнительным директором Японо-Российского фонда медицинского обмена.

Фонд создан в 1992 году для возможности развития сотрудничества в области медицины, обмена опытом и новыми медицинскими технологиями между двумя странами, налаживания контактов с медицинскими центрами как в России, так и в Японии. Большое значение фонд придает инвестированию в техническое оборудование.

За почти четверть века деятельности фонд реализовал в России ряд совместных проектов. В 1996 году в Красноярске был открыт японско-российский региональный тренировочный центр эндоскопии и эндохирургии. Фонд поддержал целевые стажировки многих врачей и медицинских сестер в крупнейших клиниках Японии.

В копилку деятельности фонда входит и соглашение от 5 октября 2014 года между Японским институтом исследований RIKEN и "Фондом Сколково", в котором стороны договорились о расширении сотрудничества по разработке новейших медицинских технологий. Одним из первых шагов может стать создание в "Сколково" японского медицинского центра. Идет постоянный обмен студентов, специалистов, встречи делегаций в медицинских вузах и лечебных центрах.