Тюменские социологи выяснили, откуда берутся преступники и гении

utmn.ru

Причины роста числа людей с отклоняющимся от норм поведением выяснили ученые Тюменского государственного университета.

"Динамизм социальных процессов и кризис многих сфер общественной жизни являются причинами роста девиации – отклонений от принятых в обществе социальных норм", – утверждает доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Любимова.

По мнению специалиста, возрастают как проявления положительной девиации: политическая активность населения, экономическая предприимчивость, социальное творчество (научное, художественное, общественно-политическое), так и негативной – преступность, алгоколизация и наркотизация населения, подростковое противоправное поведение, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

"Как правило, контроль девиантного поведения в обществе несимметричен, – говорит социолог. – Ведь на одном полюсе – члены общества с максимально неодобряемым поведением: террористы, преступники, вандалы… На другом – люди с максимально одобряемыми отклонениями: национальные герои, выдающиеся артисты, политические лидеры, миссионеры и т.д. В обычных условиях нормально развивающегося общества каждая из этих групп составляет 10–15 % от общего числа населения, 70 % населения составляют "твердые середняки" – люди с несущественными отклонениями".

Основой девиантности на уровне индивидуального поведения выступает "социальная неустроенность" как следствие несовпадения объективных качеств человека (его задатков, способностей, навыков) и требований занимаемого положения в системе общественных отношений, заключает эксперт.