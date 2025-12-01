  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
В Бердюжском округе на ремонт и содержание местных дорог израсходовали 40,5 млн рублей

Экономика, 13:48 11 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

40,5 млн рублей израсходовали на ремонт и содержание дорог местного значения в Бердюжском округе за 2025 год. За 11 месяцев обновлено более 1,5 км улиц Герцена и Чкалова, подъезд к школе в Бердюжье.

Об этом сообщил глава Бердюжского округа Александр Хуснулин на подведении итогов 2025 года.

По дорогам регионального значения глава привел следующие данные: выполнен ремонт на 253 млн рублей, обновлено 8,3 км дорог – от Бердюжье до Зарослого и границы с Казахстаном, Ишим – Бердюжье – Окунево – Казанка, подъезд к деревне Гагарина.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 64 дорожных знака.

В 2026 году планируют отремонтировать три дороги местного значения.

# Бердюжский район , ремонт дорог

