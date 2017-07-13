В сезон отпусков приемные председателя "Единой России" продолжают работу

Фото ТРО партии "Единая Россия"

804 жителя Тюменской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обратились в региональную приемную председателя "Единой России".

Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов, подводя итоги работы приемной за первое полугодие 2017 года.

"Люди, преимущественно одинокие и пожилые, приходят к нам как в последнюю инстанцию, желая получить поддержку. Здесь происходит прямой контакт с людьми, мы понимаем, что каждый вопрос, который поступает, — самый важный, и ни одна проблема не остается без внимания. Зачастую вопросы граждан удается решить прямо на месте, в более сложных случаях необходимо время, чтобы детально изучить ситуацию, собрать необходимую информацию или документы и найти верный алгоритм", — пояснил Андрей Артюхов.

Он подчеркнул, что иногда возникают такие случаи, когда требуется оперативная помощь. Тогда единороссы выделяют личные средства, чтобы быстро решить проблему. Например, так получила инвалидную коляску 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Кашифа Бакиева. Она после недавнего перелома ноги оказалась прикованной к постели. Инвалидная коляска, приобретенная на личные средства, стала хорошим и оперативным решением.

Отметим, что за первое полугодие работы региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", которую возглавляет Владимир Ковин, более 170 жителя получили материальную помощь, остальным была оказана необходимая консультационная помощь. В приемной не раз оказывали помощь участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и труда, блокадникам и труженикам тыла, многодетным семьям, инвалидам, руководителям образовательных учреждений и родительских комитетов, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Всего в общественные приемные по всей стране обратились 1 млн 300 тыс. граждан. По словам руководителя комиссии президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, несмотря на сезон отпусков, работа приемных продолжается. И основными темами становятся общественный контроль за организацией работы в детских оздоровительных учреждениях, тематические приемы для родителей отдыхающих детей, выездные приемы.

"Для нас очень важно, чтобы сотрудники всех общественных приемных партии – и региональных, и местных – в равной степени были осведомлены о разнообразных формах работы, умели их использовать, учились друг у друга тем методам, благодаря которым можно оперативно реагировать на актуальные проблемы и эффективнее помогать гражданам", – заявила Карелова, отметив, что для этого был составлен план проведения семинаров для сотрудников приемных в регионах. В ближайшее время такой семинар для сотрудников Центрального федерального округа пройдет в Ярославле.