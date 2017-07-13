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В Салехарде археологи нашли останки человека, завернутые в бересту

17:49 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Погребение с костными останками, датированное приблизительно десятым веком до нашей эры и относящееся к атлымской культуре позднего бронзового века, обнаружили археологи в последние дни полевых исследований на памятнике Салехард-4. Точные результаты станут известны после радиоуглеродного анализа.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", захороненный был завернут в бересту, уложен на спине и ориентирован головой на северо-восток. Это был взрослый человек высокого роста. При нем находился точильный камень, в ногах - керамический сосуд. Костные останки сохранились плохо, поэтому установить половую принадлежность ученым будет очень сложно. После фиксации погребения костные останки изымут и передадут на антропологическую и генетическую экспертизу. У погребенного сохранились зубы, возможно, они дадут информацию о его рационе питания и возрасте.

По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника сектора археологии Научного центра изучения Арктики, кандидата исторических наук Ольги Тупахиной, атлымская культура характерна для таежной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду. Большинство из них находится в Сургутском Приобье. На территории автономного округа атлымское захоронение встречается впервые.

Ольга Тупахина отметила, что захоронение принадлежит древним рыбакам и охотникам. Атлымцы жили мобильными группами. Постоянно перемещались, не задерживаясь долго в одном месте. Чаще всего двигались на юг, реже - на север. Большинство из известных атлымских памятников также как и Салехард-4 являются многослойными. Содержат артефакты бронзового века и средневековья.

Археологический памятник Салехард-4 находится в нескольких километрах от Салехарда в устье реки Полуй. Памятник открыли в 2009 году. В этом году здесь впервые провели археологические исследования. Обнаружили артефакты эпохи бронзы и раннего средневековья, три пустых захоронения,  сообщили в Научном центре изучения Арктики.

Теги: археология , Ямал , наука

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