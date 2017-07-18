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Ишимцы могут записаться на обследование сердца у терапевта

10:16 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ОБ № 4

Более 300 коронароангиографий проводят в Ишимской областной больнице №4 ежегодно. С начала 2017 года проведено 187 чрескожных коронарных вмешательств, в том числе установлены стенты 74 пациентам. По статистике ежегодно в больницу поступают более 200 человек с острыми или повторными инфарктами миокарда

Об этом на пресс-конференции в Ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заведующий терапевтической службой областной больницы №4 Игорь Коптяев. По его словам, специалисты Центра здоровья лечебного учреждения проводят постоянную профилактическую работу и работу по санитарному просвещению. Ее цель – помочь жителям Ишима и Приишимья выработать привычку к здоровому образу жизни. Объяснить важность выполнения рекомендаций по первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Он добавил, что в больнице введена практика записи на коронароангиографию у участкового терапевта при подозрении на сердечно-сосудистое заболевание и жалобах пациента.

К примеру, в мае текущего года более 120 ишимцев приняли участие в акции "Май – месяц здорового сердца", в рамках которой людям измерили артериальное давление, рассказали о факторах риска его повышения, возможных сосудистых осложнениях.

"Инфаркт помолодел - недавно в больницу поступил мужчина 33 лет. Отмечу, что молодой инфаркт чаще случается у мужчин, а поздний - у женщин, которые миновали фертильный возраст. Рецепт здоровья известен всем – правильное питание, подвижный образ жизни и своевременное обследование при возникновении боли в грудной клетке", - подчеркнул доктор.

Инна Кондрашкина

Теги: профилактика , центр здоровья , областная больница №4

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