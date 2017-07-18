Меняется схема движения на участке федеральной дороги вблизи Тюмени

Фото ФКУ «Уралуправтодор»

Схема организации дорожного движения на участке дороги федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к Тюмени с 186 по 194 км изменится с 6 августа.

Как сообщает ФКУ "Уралуправтодор", это необходимо для повышения безопасности дорожного движения путем закрытия левосторонних поворотов для ликвидации аварийных участков (мест концентрации ДТП). В перечень закрытых левосторонних поворотов попадают микрорайон Патрушева, ул. Сибирская, примыкание с АЗС "Газпромнефть", поворот на больничный комплекс "Нефтяник" и др.

Уралуправтодор напоминает, что в большинстве случаев именно на перекрестках и примыканиях несоблюдение правил приоритета движения ведет к дорожно-транспортным происшествиям при столкновениях транспорта встречных потоков.

Соб. инф.