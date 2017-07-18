up

18.07.2017 вторник

EUR 67.6184

USD 59.0657

В Тюмени 19..21 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Tele2 покажет новый сезон "Игры престолов"

17:43 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра "Амедиатека". Пользователи смогут увидеть седьмой сезон "Игры престолов" − одного из самых рейтинговых сериалов мира.

Tele2 открывает в приложении новый раздел с сериалами. За 18 рублей в сутки пользователи получат доступ к популярному онлайн-сервису "Амедиатека". В том числе клиенты Tele2 смогут увидеть новый сезон "Игры престолов". При этом интернет-трафик в приложении не тарифицируется. На этапе запуска сериальный контент будет доступен владельцам устройств с операционной системой Android. Для пользователей iOS сервис заработает до конца июля.

Помимо нового раздела сериалов, многофункциональное приложение Tele2 TV содержит подписку "Телевизор", которая позволяет смотреть телевизионные каналы, и "Кинозал" с отечественными и зарубежными фильмами. Также в приложении есть отдельный каталог для детей и премиальный контент с блокбастерами и новинками кино.

За год число зрителей Tele2 TV выросло в 2,5 раза. Самый популярный раздел приложения – "Телевизор", его смотрят 83% пользователей приложения. На втором месте − подписка "Кинозал", она подключена у 29% клиентов. Детский контент смотрят 4% подписчиков, а разовые покупки фильмов совершают около 1% абонентов.

Аудитория Tele2 TV в основном пользуется приложением на смартфонах: они составляют 88% от общего числа устройств, а на планшеты приходится 12%. В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: с этих устройств Tele2 TV смотрят 84% абонентов, доля iOS занимает 16%.

Приложение Tele2 TV доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Подробнее о сервисе Tele2 TV на сайте компании.

"Запуск нового раздела с сериалами мы приурочили к выходу очередного сезона всемирно известной саги "Игра престолов", чтобы пользователи Tele2 TV смогли увидеть новые серии в день российской премьеры. Партнерство с онлайн-сервисом "Амедиатека" позволяет предоставить нашим клиентам популярный контент по минимальным ценам. Кроме сериалов, пользователям Tele2 TV доступен обширный каталог фильмов, включая новинки, вышедшие в кинотеатрах. Также мы развиваем приложение, делая его удобным и понятным для клиента, чтобы он быстро нашел нужный телевизионный канал, передачу или фильм. С приложением Tele2 TV наши абоненты всегда смогут иметь телевизор под рукой и не считать мегабайты, ведь трафик в сети Tele2 для пользователей сервиса бесплатный", - сообщил заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

"Мы рады расширению нашей дистрибуции в мобильных сетях и началу сотрудничества с Tele2. Знаково, что проект стартует в день выхода нового сезона "Игры престолов" − самого популярного сериала на планете, ставшего настоящим феноменом современной массовой культуры. Мобильные приложения "Амедиатека" и партнерства с мобильными операторами − одно из самых быстроразвивающихся направлений деятельности нашей компании. Аудитория все больше и больше смотрит сериалы на планшетах и смартфонах – в дороге, дома или на отдыхе. Оригинальная библиотека сервиса насчитывает более 250 сериалов и тысячи часов контента, все премьеры выходят одновременно с мировым релизом. Наша подписка в приложении Tele2 TV будет расширяться и постоянно пополняться новыми сериалами", - пояснил генеральный директор "АМЕДИА ТВ" Денис Горшков.

Теги: Tele2 , кино

Последние новости

17:43 Tele2 покажет новый сезон "Игры престолов"
17:32 Тюменские ученые обнаружили в ресторанах неологизмы
17:21 УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги
17:10 Тюменские приемные семьи пришлют свои истории на конкурс
17:00 "Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"
16:49 Создание нейрохирургической операционной на борту самолета может стать реальностью Фото
16:38 Тюменская область вошла в список транзитных регионов, которые привлекают абитуриентов Фото
16:27 Елена Ерёмина: в День города накормим всех желающих Фото
16:16 Воспитанники из Тюмени тренируются в "Спутнике"
16:05 В "Бизнес класс" записались более двух тысяч предпринимателей Западной Сибири
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: школьный огород помогает детям понять, что такое труд

Владимир Якушев: транспортные тарифы имеют большое значение для развития туризма

Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги

В поселок Озерки Заводоуковского округа пришел газ

Улицу Пшеничную в Комарова привели в порядок по просьбам жителей

Общество

Tele2 покажет новый сезон "Игры престолов"

Тюменские ученые обнаружили в ресторанах неологизмы

Тюменские приемные семьи пришлют свои истории на конкурс

Спорт

"Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"

Воспитанники из Тюмени тренируются в "Спутнике"

"Тюмень" начала домашний сбор

Происшествия

В Тюменском районе погибли водитель и пассажир "Дэу"

Жителя Когалыма обвиняют в убийстве девушки

Автомобилистке из Нижнего Тагила вынесли приговор в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+