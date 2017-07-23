Тюменские кинологи подготовили более пятисот четвероногих защитников

rosgvard.ru

Охрана общественного порядка в Тюмени, обучение специалистов кинологической службы, разведение и подготовка служебных собак – главные задачи 601 центра подготовки личного состава кинологической службы (войсковая часть 3059) Уральского округа войск национальной гвардии России.

23 июля 2017 года центр отметил 15-летие со дня образования.

"За эти годы мои коллеги задержали более трех тысяч человек, совершивших преступления. Выявили более 120 тысяч граждан, совершивших административные нарушения. В составе центра специальный моторизованный батальон, это военнослужащие в милицейской форме, которые несут службу в ППС. Мы подготовили 137 специалистов кинологической службы и 552 собаки", - перечисляет заместитель командира войсковой части 3059 по работе с личным составом Роман Ильин.

Фото со страницы Росгвардии Урала "ВКонтакте"

В Тюменский учебный центр приезжают со всей страны: призывники, военнослужащие - контрактники, специалисты-кинологи. Подобных учреждений, где готовят служебных собак, в России можно пересчитать по пальцам одной руки.

Прежде чем отправиться в подразделения ОМОНа и СОБРа, животные проходят длительную подготовку.

"Военнослужащие – призывники, которые помогают работать с животными, в течение двух месяцев изучали теорию и практику дрессуры. Это люди, которые любят животных и обладают выдержкой, ведь приручить собаку непросто. Сначала четвероногие проходят базовый курс в течение месяца, специальный длится уже полгода", - отмечает командир взвода Артем Миннигалин.

Фото со страницы Росгвардии Урала "ВКонтакте"

Большинство воспитанников тюменского питомника – собаки пород немецкая и бельгийская овчарка - малинуа. Животных готовят по двум направлениям, учитывая их характер: покладистых обучают минно-розыскной работе, животных с норовом – патрульной – розыскной.

"Была у нас собака по кличке Забава. После курса подготовки она служила в Челябинске, в отряде спецназа, который периодически выполняет служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. В одной из таких командировок собака первой обнаружила бандукрытие, залаяла, боевики были вынуждены открыть огонь и раскрыли себя. Наша Забава спасла людей ценой собственной жизни", - рассказывает Роман Ильин.

Средний срок службы четвероногих защитников - семь лет, некоторые остаются в строю дольше. Потом у животных заслуженный отдых. Обычно "пенсионеров" охотно забирают военнослужащие – призывники. Обученные собаки на гражданке очень ценятся и доживают свой век как домашние любимцы.

Татьяна Ковалева