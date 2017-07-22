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На Урале дачник выкопал в огороде кости мамонта

09:45 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
news.ykt.ru

Кости мамонта обнаружил дачник из Свердловской области, копая овощную яму на своем участке под поселком Коуровка.

Местные жители передали фотографии необычной находки ученым-палеонтологам. Решено пока яму под овощи не заливать бетоном, как это планировалось изначально. На место прибудут специалисты, которые проведут раскопки.

Как рассказал "РИА Новости", сотрудник одного из уральских музеев Антон Кузьмин, останки мамонтов на Урале в виде фрагментов — явление не редкое, но эта находка уникальна. Уникальность заключается в том, что она обнаружена не в пойме реки, а в грунте, что позволяет предположить, что найден именно скелет, а не разрозненные фрагменты, унесенные течением реки с первоначального места гибели мамонта", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас важно зафиксировать место находки и обеспечить костям должное хранение.

Теги: Свердловская область , мамонт

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