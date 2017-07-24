В Тюмени открылась Школа программирования

Фото ИА "Тюменская линия"

17 человек, успешно преодолевших тестирование, приступили к занятиям в Школе программирования при Тюменском технопарке. В рамках бесплатного трехмесячного курса они изучают язык программирования JAVA и принципы объектно-ориентированного программирования (ООП).

Школа программирования стала совместным проектом правительства Тюменской области, Агентства инфраструктурного развития и Тюменского технопарка. По данным организаторов, число желающих попасть за парту превысило 160 человек.

Студент Тюменского государственного медицинского университета Андрей Кох c заданиями входного тестирования справился на крепкую четверку: на 16 правильных ответов одна ошибка.

"На базе университета я занимаюсь медицинской кибернетикой, начал изучать отдельные языки программирования. Новые знания мне пригодятся: я разрабатываю программу, которая на базе симптомов и общих анализов поможет врачам принять решение о постановке диагноза", - рассказал он.

Как ожидается, лучшие выпускники получат стипендию от Агентства инфраструктурного развития, трудоустроятся на работу в IT-компании региона или начнут свой проект при поддержке опытных наставников.

Для региона Школы программирования - это возможность решить проблему дефицита специалистов в IT отрасли.

"Мы не ставили перед соискателями ограничения - возраст или наличие специального образования. Среди желающих пройти обучение были люди от 16 до 60 лет. Основным требованием было успешное тестирование. Проект пилотный, но в планах организовать обучение еще нескольких групп слушателей. У каждой будет своя программа обучения, в соответствии с запросами работодателей. Благодаря краткосрочным курсам мы решим вопрос нехватки специалистов, потому что то число выпускников, которое сегодня готовят наши вузы по всем направлениям программирования, пока явно недостаточно", - пояснил начальник управления развития промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков.

О востребованности выпускников краткосрочных курсов говорит генеральный директор АО "Когнитив" (ГК "Когнитивные технологии") Андрей Черногоров. Компания, которая намерена развиваться в Тюменской области, испытывает кадровый голод и заинтересована в подготовке ста специалистов.

"Классическое пятилетнее образование готовит высококлассных инженеров, но их уровень подготовки слишком высок для насущных потребностей IT- отрасли. Выпускники вузов не востребованы рынком в той степени, в какой они бы этого хотели, - считает он. - Школа программирования дает возможность быстро подготовить целевые кадры для скачкообразного роста. Мы уже дали заявку на обучение пятидесяти специалистов, владеющих основными языками программирования. Если есть базовое техническое образование, обучение займет около полугода. Такой специалист сможет создать коммерческий результат. Хороший разработчик рождается за полтора - два года, при этом важно, чтобы он был вовлечен в реальные проекты", - подчеркнул он.

Как отмечают организаторы, вместе с семнадцатью учениками Школы программирования, обучение проходят десять человек, преодолевшие входное тестирование, но не попавшие в группу финалистов. Они посещают занятия как слушатели и первыми получат предложение пройти обучение на следующем потоке.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева