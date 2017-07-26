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С августа пенсии работающих пенсионеров в Тюменской области вырастут в среднем на 147 рублей

14:10 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Перерасчет пенсий произведут работающим пенсионерам с 1 августа. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

"Перерасчет будет произведен получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, если за них в 2016 году работодатели платили страховые взносы, - сообщил он. - Корректировка носит беззаявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется".

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсий работающих пенсионеров носит индивидуальный характер и зависит от уровня их заработной платы в 2016 году.

"Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя баллами, стоимость которого с 1 апреля 2017 года составляет 78 рублей 58 копеек, следовательно, максимально пенсии могут подрасти на 235,74 рубля", - пояснил Виталий Левенков.

С 1 августа 2017 года прибавку к пенсии на юге Тюменской области, по данным отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области, получат более 93 тыс. работающих пенсионеров и пенсионеров по инвалидности. В среднем после перерасчета пенсии увеличатся на 147 рублей.

В Тюменской области через Пенсионный фонд России пенсию получают более 387 тыс. человек. Средний размер трудовой пенсии по старости в регионе составляет около 14 тыс. рублей.

Борис Олейник

Теги: пенсии

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