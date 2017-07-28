На Ямале откроют этнографический парк "Кочевник"

Фото: yamolod.ru

Юрий Айваседо из Губкинского стал победителем окружного конкурса грантов в области внутреннего и въездного туризма.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", председатель семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера "Апыдюначей" представил на конкурс проект "Этнографический парк "Кочевник". Члены совета по развитию туризма ЯНАО практически единогласно дали положительную оценку проекту. Это позволило победить Юрию Айваседо в номинации "Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма". Грантовая поддержка составила 700 тыс. рублей.

По словам Юрия Айваседо, этнографический парк откроют примерно в двух-трех километрах от Губкинского. Он будет круглогодично знакомить посетителей с культурой коренных малочисленных народов Севера, станет туристической достопримечательностью муниципалитета.