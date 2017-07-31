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Особые жители Боровского побывали на экскурсии в Ялуторовске

17:21 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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С историей города и его достопримечательностями ознакомились гости с ограниченными возможностями здоровья из поселка Боровский в Ялуторовском музейном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба музея. 

Экскурсанты увидели учебные заведения города конца XIX века, здание эвакогоспиталя № 1501, дом, в котором родился известный промышленник и меценат Савва Мамонтов, Сретенскую площадь с уникальными историческими памятниками, площадь декабристов  и духовно-мемориальный комплекс.

Солнечный день экскурсии по городу только благоприятствовал, дополняя к общему приподнятому настроению много ярких оттенков. В ходе завязавшейся беседы стало известно, что прародители одной из экскурсанток были в числе переселенцев из-под Полтавы и стали основателями Новой деревни, которая входила в состав Юргинской волости Ялуторовского уезда.

Познакомившись с историей города, гости отметили чистоту, порядок, множество ухоженных клуб и скульптур. О декабристах, нашедших в суровом крае приют, их жизни в ссылке, гости узнали, посетив историко-мемориальные дома декабристов М. И. Муравьева-Апостола и Д. И. Якушкина.

Жители Боровского благодарили работников музея за теплый прием, а те, в свою очередь, выразили признательность руководителю группы Валентине Сторожевой за организацию поездки в исторический Ялуторовск. 

Теги: музей , экскурсия , Ялуторовск

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